В Подмосковье задержан подозреваемый в мошенничестве против участника СВО на 3 млн рублей

Фото: sledcom.ru

В Подмосковье задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления областного СК РФ в MAX.

По данным ведомства, участник СВО отдал злоумышленникам 3 миллиона рублей под предлогом займа на лечение родственника в Московской области.

В результате было возбуждено уголовное дело. Был задержан 22-летний житель Челябинской области.

Его подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время фигуранта доставили к следователю.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана, предлагая россиянам "легкий заработок" за фотографии надгробий погибших участников СВО и "аллей героев". За несколько снимков "работодатели" обещают денежное вознаграждение. За подобными "вакансиями" стоят украинские спецслужбы и мошеннические call-центры.