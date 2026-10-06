Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 09:06

Безопасность
Главная / Новости /

МВД: угрозы и запугивание являются основными схемами мошенничества против детей

В МВД предупредили об основных схемах мошенничества против детей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Звонки с угрозами, запугивание уголовной ответственностью и призывы сохранять секретность являются ключевыми приемами мошенников в схемах, направленных на обман детей. Об этом РИА Новости заявил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин.

По его словам, во всех этих мошеннических схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы – они заставляют ребенка действовать под воздействием эмоций.

Злоумышленники изолируют ребенка от взрослых и под предлогом якобы "тайны следствия" или "риска усугубить ситуацию" строго запрещают обсуждать происходящее с родителями, родственниками и знакомыми, добавил замначальника.

Это делается, чтобы оставить детей один на один с манипулятором, который диктует дальнейшие шаги. В результате мошенники лишают несовершеннолетних возможности получить трезвую оценку ситуации и поддержку, заключил Калинин.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам установить через Telegram приложения, недоступные в России или удаленные из App Store, чтобы получить доступ к личным данным.

Пользователей заманивают в телеграм-каналы, где им обещают помочь с установкой нужных программ. После перехода жертвам предлагают выйти из своей учетной записи на устройстве и войти в чужой аккаунт, данные которого передают "кураторы" канала. В результате это может привести к блокировке устройства и потере информации.

Читайте также


безопасность

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика