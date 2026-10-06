МВД: угрозы и запугивание являются основными схемами мошенничества против детей

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Звонки с угрозами, запугивание уголовной ответственностью и призывы сохранять секретность являются ключевыми приемами мошенников в схемах, направленных на обман детей. Об этом РИА Новости заявил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин.

По его словам, во всех этих мошеннических схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы – они заставляют ребенка действовать под воздействием эмоций.

Злоумышленники изолируют ребенка от взрослых и под предлогом якобы "тайны следствия" или "риска усугубить ситуацию" строго запрещают обсуждать происходящее с родителями, родственниками и знакомыми, добавил замначальника.

Это делается, чтобы оставить детей один на один с манипулятором, который диктует дальнейшие шаги. В результате мошенники лишают несовершеннолетних возможности получить трезвую оценку ситуации и поддержку, заключил Калинин.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам установить через Telegram приложения, недоступные в России или удаленные из App Store, чтобы получить доступ к личным данным.

Пользователей заманивают в телеграм-каналы, где им обещают помочь с установкой нужных программ. После перехода жертвам предлагают выйти из своей учетной записи на устройстве и войти в чужой аккаунт, данные которого передают "кураторы" канала. В результате это может привести к блокировке устройства и потере информации.