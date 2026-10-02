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02 октября, 16:52

Безопасность

Мошенники начали рассылать россиянам бумажные уведомления о налоговых декларациях

Фото: 123RF.com/golubovy

Аферисты отправляют гражданам бумажные письма с требованием исправить налоговую декларацию или подтвердить доход, а затем атакуют их через фишинговые сайты, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

Эксперт пояснил, что бумажное уведомление вызывает у человека ощущение официальности и доверия, чем пользуются мошенники. После получения такого письма на электронную почту жертве приходит сообщение с фишинговой ссылкой на поддельный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС).

"На странице вас просят ввести логин, пароль или другие данные якобы для авторизации. Все, что вы введете, мгновенно попадает к мошенникам", – отметил Щербаченко.

Похищенные данные аферисты могут использовать для новых атак и сбора персональной информации. Эксперт напомнил, что ФНС не рассылает уведомления в мессенджерах и не запрашивает коды из СМС и пароли.

Ранее стало известно, что мошенники предлагают россиянам установить через Telegram приложения, недоступные в России или удаленные из App Store, чтобы получить доступ к личным данным.

Пользователей заманивают в телеграм-каналы, где обещают помочь с установкой нужных программ. После перехода жертве предлагают выйти из своей учетной записи на устройстве и войти в чужой аккаунт, данные которого передают "кураторы" канала. Это может привести к блокировке устройства и потере информации.

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