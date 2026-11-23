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В американском Далласе погибла мать четверых детей Стефани Гонсалес. Женщина получила огнестрельное ранение после дорожно-транспортного происшествия в день своего 35-летия, сообщает News.ru со ссылкой на CBS News.

Трагедия произошла вечером 15 ноября на автомагистрали C. F. Hawn Freeway. Около 21:15 по местному времени (06:15 по московскому времени) полицейские приехали по вызову о стрельбе и обнаружили женщину с тяжелыми ранениями.

По информации СМИ, смерть наступила в больнице. У женщины остались муж и четверо детей, самому младшему из которых еще не исполнился год.

Через неделю после случившегося, 22 ноября, полиция задержала 29-летнего Антонио Гонсалеса-Ордуну. Ему предъявили обвинение в убийстве, после чего поместили под стражу. Следователи пока не установили мотив преступления и не раскрывают, что стало причиной аварии и последовавшего нападения.

Ранее в округе Туларе штата Калифорния девять человек получили ранения в результате стрельбы на вечеринке. Инцидент произошел вечером 21 ноября во время частного концерта, который посетили более ста человек. По предварительной версии правоохранителей, произошедшее может быть связано с деятельностью бандитских группировок.

