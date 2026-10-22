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22 октября, 16:30

Происшествия

Бизнесмен из Приморья получил условный срок за покупку участка за 12 тыс при цене в 22 млн

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд приговорил директора коммерческой организации к 5 годам лишения свободы условно за мошенничество с земельным участком в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным надзорного ведомства, житель Владивостока взял землю в аренду для сельскохозяйственной деятельности, но не использовал ее по назначению. Права на льготный выкуп участка у него не было.

Затем он обратился в администрацию городского округа с заявлением о передаче надела в собственность без торгов и указал недостоверные сведения. В результате он оформил участок площадью более 2,4 гектара в селе Оленье за 12 тысяч рублей при его рыночной стоимости 22 миллиона рублей.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд также назначил испытательный срок четыре года и штраф 500 тысяч рублей. По иску прокуратуры Приморского края участок вернули в муниципальную собственность.

Ранее правоохранители задержали мошенников, которые лишали детей-сирот жилья в Калининграде. Фигуранты вместе с неустановленными соучастниками искали в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им предлагали посредничество при получении сертификата на жилье и дальнейшее сопровождение сделок.

Затем злоумышленники показывали потерпевшим жилой дом в Гвардейском районе и получали согласие на его покупку. Дети-сироты оплачивали дом, однако фигуранты от имени пострадавших заключали договоры купли-продажи третьему лицу, а деньги от продажи им не возвращали.

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