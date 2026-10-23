В Москве построят 12 объектов здравоохранения за счет инвесторов

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Двенадцать объектов здравоохранения общей площадью более 102 тысяч квадратных метров возведут в Москве за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом заявил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Медицинские учреждения появятся в 2027–2029 годах в семи административных округах: Центральном, Юго-Восточном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Восточном, Западном и Новомосковском. Все здания возведут по современным стандартам, что создаст комфортные условия для пациентов и персонала.

"Создание социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов градостроительного развития столицы", – отметил Ефимов и добавил, что среди новых объектов – детские и взрослые поликлиники, подстанция скорой помощи и лабораторный комплекс.

В частности, в Юго-Восточном административном округе на Люблинской улице возводят детско-взрослую поликлинику на 560 посещений в смену. Здание переменной этажности площадью 8,8 тысячи квадратных метров возводят в рамках комплексной жилой застройки.

Взрослое отделение рассчитано на 330 посещений, детское – на 230. Здание адаптируют для маломобильных групп, оборудуют лифтами, просторными вестибюлями, регистратурой и аптечным пунктом. После завершения строительства поликлинику передадут в городскую систему здравоохранения.

Также в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа на улице Летной идет строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. Комплекс площадью свыше 9,4 тысячи квадратных метров будет состоять из двух корпусов: пятиэтажного взрослого отделения на 500 посещений и четырехэтажного детского на 250 посещений.

Фасады выполнят в серых и светло-бежевых оттенках, дополнят гранитным цоколем и вертикальными пилястрами из рифленого материала. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, уложат газоны, установят скамьи и оборудуют детскую площадку. Строительство планируют завершить в 2028 году, после чего поликлинику передадут в столичную систему здравоохранения.

В целом в ближайшие три года в столице планируют построить 29 медицинских объектов, включая многопрофильные больницы современного уровня, указывал Сергей Собянин. Среди крупных проектов – лечебно-диагностические комплексы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и городской клинической больницы имени В. П. Демихова, а также детский многопрофильный комплекс на улице Алябьева.

