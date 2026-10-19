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19 октября, 12:24

Мэр Москвы

Собянин: за три года в Москве построят 29 объектов здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие три года в столице планируют построить 29 медицинских объектов, включая многопрофильные больницы современного уровня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На развитие материально-технической базы медицинских учреждений, включая строительство, капитальный и текущий ремонт, а также закупку оборудования, из бюджета Москвы направят более 464 миллиардов рублей.

Среди крупных проектов – лечебно-диагностические комплексы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и городской клинической больницы имени В. П. Демихова, а также детский многопрофильный комплекс на улице Алябьева. В следующем году планируют ввести в эксплуатацию многопрофильный комплекс Московского клинического научно-исследовательского центра "Больница 52".

Кроме того, до 2030 года в Москве намерены открыть 13 новых поликлиник. Их расположение будут определять с учетом численности жителей и транспортной доступности районов.

Продолжится и реконструкция стационаров. В частности, обновят корпуса больницы имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени В. М. Буянова, Морозовской детской городской клинической больницы, Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, городской клинической больницы имени С. С. Юдина и больницы № 15 имени О. М. Филатова.

Также в столице продолжат внедрять новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и развивать сеть центров женского здоровья. Сейчас в городе работают 20 таких учреждений, в каждом из которых предусмотрен широкий спектр медицинских компетенций и диагностических возможностей для женщин любого возраста.

В 2027 году на столичное здравоохранение выделят 663,3 миллиарда рублей. С учетом средств обязательного медицинского страхования расходы в следующем году превысят 1,2 триллиона рублей, а за 3 года составят 3,8 триллиона рублей. Общий объем финансирования из городского бюджета на 2027–2029 годы запланирован на уровне около 2 триллионов рублей.

Ранее Собянин рассказал о масштабном обновлении московского здравоохранения, уделив особое внимание помощи детям. В прошлом году в городских больницах лечение прошли более 330 тысяч юных пациентов, а еще около 60 тысяч детей ежегодно приезжают в столицу из других регионов России. За 5 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи детям в Москве вырос в 2 раза.

Собянин рассказал об обновлении инфраструктуры медицинской помощи детям

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