Психолог Самбурский: психосоматический кашель часто возникает у трудоголиков

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Ведение дневника и медленное дыхание помогут определить причину психосоматического кашля и справиться с ним. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что россияне начали массово жаловаться на психосоматический кашель, который вызван стрессом.

По мнению эксперта, в основном в зоне риска находятся трудоголики, которым свойственно саморазрушительное поведение. Проблема в том, что социум одобряет стремление усиленно работать, поэтому многие трудятся, игнорируя любые сигналы организма об усталости, истощении, напряжении и недостатке сна. В итоге на фоне стресса возникает не только кашель, но и инфаркты с инсультами у достаточно молодых людей, подчеркнул психолог.



Станислав Самбурский клинический психолог Кроме того, кашель может представлять собой закрепившуюся реакцию, когда человек просто начинает откашливаться, чтобы взять паузу в какой-то неудобной ситуации. Например, если на совещании ему задают сложный вопрос, на который он не знает, что ответить.

В любом случае при навязчивом кашле нужно сначала идти к терапевту и вместе с ним исключать наличие каких-либо заболеваний. Самостоятельно сложно однозначно понять, что проблема связана именно со стрессом или привычкой, предупредил эксперт.

"Самим же стоит начать вести записи: каждый раз отмечать, когда, после какой ситуации, мыслей, разговоров начинались приступы кашля, чтобы была возможность проанализировать, чем они могли быть вызваны. В итоге вполне можно сделать интересные открытия: окажется, что в выходные и в приятной компании мы совсем не кашляем, а перед планеркой мучительные симптомы вдруг накрывают", – отметил психолог.

Чтобы справиться с такими приступами, можно попробовать при первых позывах к кашлю сделать глоток воды, расслабить плечи и начать спокойно дышать: медленный вдох через нос и такой же медленный выдох через рот. Это поможет чисто механически прервать привычную последовательность действий при кашле и отвлечь внимание, пояснил эксперт.

В свою очередь психолог, нейропсихолог Наталья Наумова отметила в беседе с Москвой 24, что психосоматический кашель очень часто возникает на фоне потребностей как защитный механизм.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог Например, человек остро нуждается в заботе, душевном тепле и на подсознательном уровне провоцирует кашель, потому что когда-то о нем заботились во время болезни. Однако, не понимая природу кашля, мы часто начинаем усугублять его, потому что напрягаемся еще больше, пытаясь его унять, особенно когда он застает в какой-то неудобный момент.

Вместо этого стоит попытаться расслабиться, удобно расположиться на стуле и сконцентрироваться на своих ощущениях: почувствовать, как плотно стоят ноги на полу, немного потопать ими, затем обратить внимание, как тело соприкасается со спинкой, подлокотниками. Это поможет отвлечься и успокоить кашель. Однако, если справиться с ним самостоятельно не удается, важно обратиться к психологу, отметила Наумова.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала, что осенняя хандра во многом связана с уменьшением светового дня и, как следствие, снижением выработки серотонина – гормона удовольствия и стабильного спокойного состояния. Чтобы справиться, важно не только в выходные, но и в течение рабочего дня, например в обед, выходить на прогулки.

