Эксперт Наумова: антистресс-игрушки помогут увереннее выполнять рабочие задачи

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Антистресс-игрушки помогают офисным работникам снимать эмоциональное напряжение и чувствовать уверенность в своих силах. Об этом Москве 24 рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Ранее российские государственные учреждения начали сотнями закупать антистресс-игрушки для своих сотрудников. По мнению эксперта, в этом действительно есть смысл.



"Как только взрослый человек начинает взаимодействовать с такими игрушками, они напоминают ему опыт детского возраста, когда многое давалось легко, без напряжения и с поддержкой, дающей надежду на то, что все будет хорошо и задуманное точно получится", – пояснила нейропсихолог.

То есть они способны стать неким ресурсом, позволяющим эмоционально наполниться, успокоиться и с уверенностью взяться за дело, добавила Наумова.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог Особую пользу приносят игрушки, которые можно мять руками. Справиться с эмоциональным напряжением и переутомлением лучше всего помогает движение: важно встать со стула, сделать зарядку, поприседать, побегать, попрыгать. Однако в рабочее время не все могут себе такое позволить. Тогда есть другой действенный вариант: несколько раз плавно напрячь, а потом так же плавно расслабить тело. Так вот антистресс-игрушка как раз работает за счет этого механизма.

Человек сжимает-разжимает игрушку, и напряжение уходит. К тому же такое занятие дает возможность мозгу перезагрузиться, отвлечься от рабочих задач за счет получения нового тактильного опыта и фокусировки на каких-то необычных элементах предмета.

Опасность при использовании таких игрушек возникает только в том случае, если человек вдруг начинает наделять предмет какими-то магическими свойствами: считает, что без него он не может успокоиться, нормально работать и успешно справляться с делами. В итоге формируется определенная зависимость. В таком случае лучше поработать со специалистом, подчеркнула эксперт.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что покричать буквально полминуты бывает очень полезно, особенно в ситуации, когда долго приходилось держать лицо, делая вид, что все отлично. Однако практиковать такое ежедневно не стоит, иначе активное выплескивание злости может сделать человека еще агрессивнее.

