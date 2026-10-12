Baza: госучреждения начали закупать игрушки-антистрессы для сотрудников

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Российские государственные организации приобретают игрушки-антистрессы, чтобы помочь сотрудникам справляться с напряжением. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере MAX.

Среди таких товаров – мягкие "суслики", шарики "снежки" и другие изделия, нередко с символикой заказчика. За первые шесть месяцев 2026 года были обнаружены несколько десятков подобных закупок. Вузы и региональные учреждения заказывают антистрессы крупными партиями.

Например, Челябинский государственный университет приобрел 160 мягких "сусликов" с логотипом вуза по 325 рублей за штуку. Уфимский нефтяной университет заказал еще 100 игрушек по 350 рублей каждая. Центр регионального развития Новосибирской области закупил 50 шариков "снежок" с символикой региона стоимостью 155 рублей за единицу.

Похожие приобретения встречаются и в других субъектах. В Ханты-Мансийском автономном округе для мероприятий заказывали настольные игры, а в Туве среди закупленных книг оказались раскраски-антистресс.

Интерес к таким товарам проявляют не только государственные структуры. За полгода спрос россиян на "дофаминовые" изделия увеличился в 8,6 раза. За летние месяцы жители страны купили более 12 тысяч таких товаров на общую сумму 7,9 миллиона рублей.

Ранее психолог Александр Кичаев рассказал о способе справиться со стрессом с помощью техники "рамки". Специалист посоветовал мысленно представить ситуацию, вызывающую тревогу, как стоп-кадр, а затем на каждом выдохе воображать, как напряжение покидает область груди, а образ постепенно исчезает.

По словам Кичаева, стресс может быть связан с незавершенными делами, ощущением угрозы или проблемами на работе. Если напряжение возникает ежедневно, психолог рекомендовал задуматься о смене места работы.

