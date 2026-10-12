Психолог Самбурский: эмоциональная разрядка криком может усилить агрессию и злость

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Крик действительно способен принести облегчение при эмоциональном напряжении, однако частое использование такого вида разрядки может усилить злость и агрессию. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

12 октября отмечается Международный день вопля разочарования. По традиции, отмечая его, нужно громко кричать на протяжении 30 секунд, выпуская накопленный стресс. По мнению Самбурского, это действительно может служить формой катарсиса – эмоционального освобождения. И это очень важно, потому что накопившуюся агрессию временами нужно выплескивать, иначе она будет отравлять изнутри.





Станислав Самбурский клинический психолог Объясняя природу стресса, я люблю сравнивать людей со скороварками. В устройстве есть клапан, через который периодически сбрасывается пар. Если его пережать, давление начнет расти и последует взрыв. Вот и нам, чтобы не взорваться, иногда нужно как-то избавляться от накопившегося напряжения. В этом плане покричать буквально полминуты может быть очень полезно, особенно в ситуации, когда долго приходилось держать лицо, делая вид, что все отлично.

В таком выпуске пара нередко нуждается так называемое сэндвич-поколение, то есть люди, которые одновременно вынуждены заботиться о детях и пожилых родителях. Они как бы зажаты с обеих сторон между ответственностью: все чего-то хотят, всех приходится "тянуть".

"Однако включать такой разгрузочный ор в ежедневную рутину я бы не советовал. Потому что человек в итоге приучает себя реагировать криком на каждую неприятность. Такое регулярное активное выплескивание злости может начать еще сильнее заводить человека эмоционально, делать его агрессивнее. И особенно плохо, если орать для разрядки начинают на кого-то, кто не может ответить: детей, подчиненных", – предупредил Самбурский.

В идеале же лучше кричать в удовольствие в компании хороших друзей, коллег, превращая это действие в повод повеселиться, заключил психолог.

Ранее эксперт рассказал, что искусственно вызванная улыбка не способна избавить человека от депрессии, тревоги и выгорания. Однако она является мощным социальным сигналом, помогающим налаживать контакты.