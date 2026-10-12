Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 13:28

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский: эмоциональная разрядка криком может усилить агрессию и злость

Психолог объяснил, помогает ли терапия криком в борьбе со стрессом

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Крик действительно способен принести облегчение при эмоциональном напряжении, однако частое использование такого вида разрядки может усилить злость и агрессию. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

12 октября отмечается Международный день вопля разочарования. По традиции, отмечая его, нужно громко кричать на протяжении 30 секунд, выпуская накопленный стресс. По мнению Самбурского, это действительно может служить формой катарсиса – эмоционального освобождения. И это очень важно, потому что накопившуюся агрессию временами нужно выплескивать, иначе она будет отравлять изнутри.

Объясняя природу стресса, я люблю сравнивать людей со скороварками. В устройстве есть клапан, через который периодически сбрасывается пар. Если его пережать, давление начнет расти и последует взрыв. Вот и нам, чтобы не взорваться, иногда нужно как-то избавляться от накопившегося напряжения. В этом плане покричать буквально полминуты может быть очень полезно, особенно в ситуации, когда долго приходилось держать лицо, делая вид, что все отлично.
Станислав Самбурский
клинический психолог

В таком выпуске пара нередко нуждается так называемое сэндвич-поколение, то есть люди, которые одновременно вынуждены заботиться о детях и пожилых родителях. Они как бы зажаты с обеих сторон между ответственностью: все чего-то хотят, всех приходится "тянуть".

"Однако включать такой разгрузочный ор в ежедневную рутину я бы не советовал. Потому что человек в итоге приучает себя реагировать криком на каждую неприятность. Такое регулярное активное выплескивание злости может начать еще сильнее заводить человека эмоционально, делать его агрессивнее. И особенно плохо, если орать для разрядки начинают на кого-то, кто не может ответить: детей, подчиненных", – предупредил Самбурский.

В идеале же лучше кричать в удовольствие в компании хороших друзей, коллег, превращая это действие в повод повеселиться, заключил психолог.

Ранее эксперт рассказал, что искусственно вызванная улыбка не способна избавить человека от депрессии, тревоги и выгорания. Однако она является мощным социальным сигналом, помогающим налаживать контакты.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика