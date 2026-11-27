Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Снегопадов в Москве не прогнозируется практически до конца первой декады декабря. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в MAX.

По ее словам, за сутки в столице выпало от 1 до 2 миллиметров осадков. Высота свежевыпавшего снега в городе достигла 2 сантиметров.

Однако к утру 27 ноября данные изменились: толщина снежного покрова не увеличилась, а местами, напротив, даже уменьшилась. В частности, на ВДНХ она составила 9 сантиметров, за сутки снег просел на 2 сантиметра под давлением собственного веса.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице ночью 30 ноября и 1 декабря может опуститься до минус 7–12 градусов. В среднем термометры будут показывать от минус 3 до минус 8 градусов. При этом существенных осадков не будет.