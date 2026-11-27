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Манул Борис из красноярского зоопарка "Роев ручей" продолжает набирать вес перед зимой. За последнюю неделю он поправился еще на 300 граммов и теперь весит 7,35 килограмма, побив собственный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники зоопарка отметили, что аппетит у животного отличный. Бориса кормят дважды в день мышами, мясом, курицей, молоком и перепелиными яйцами. Специалисты шутят, что кот уверенно движется к званию самого круглого манула России, а его подготовка к холодам проходит под контролем ветеринаров.

В прошлом году Борис подошел к зиме с весом 6,4 килограмма. Нынешняя зажировка началась 1 сентября. На прошлой неделе специалисты зоопарка уже сообщали, что вес палласова кота достиг 7 килограммов. Борис родился в Новосибирске в 2023 году, а в "Роев ручей" переехал в августе 2025-го.

Еще один известный манул, Тимофей из Московского зоопарка, также набирает вес с начала осени. В начале ноября сообщалось, что животное поправилось до 6 килограммов. Летом его вес составлял 3,7 килограмма.

Тем временем манулы Ленинградского зоопарка завершили зажировку к холодам. Животные уже отказываются от корма, поэтому их постепенно возвращают к привычному рациону. Лидером по набранному весу стал самец Шу (7,175 килограмма), а лучший аппетит среди младших проявил Айден, прибавивший почти 5 килограмм. Остальные манулы также показали хорошие результаты, достигнув веса от 4,25 до 6,47 килограмма.