Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В российских школах выпускные вечера в 2027 году планируется провести 26 или 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Рекомендации по организации мероприятий направили во все регионы страны. В программу торжеств посоветовали включить поднятие Государственного флага и исполнение Государственного гимна России.

Кроме того, рекомендуется выразить признательность представителям многодетных и многопоколенных семей, дать слово родителям учеников, в том числе удостоенным государственных наград и участникам специальной военной операции.

Особое внимание также попросили уделить безопасности. В Минпросвещения РФ указали на риск вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через социальные сети.

Также необходимо предусмотреть доступность помещений для учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

"Выпускной вечер – это важное событие для всех учеников: в этот день важно поблагодарить свою семью, учителей и одноклассников за поддержку, знания и опыт", – добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства также пожелал, чтобы во время проведения этих мероприятий всех объединяли ценности России.

Ранее Кравцов заявил, что для проведения выпускного не нужно тратить большие деньги – достаточно собраться в школе. Министр призвал не стремиться к дорогостоящим мероприятиям, а сосредоточиться на создании душевной атмосферы и, самое главное, по его мнению, выражении благодарности учителям и учебному заведению. В пример Кравцов привел свое прощальное мероприятие, которое было организовано в школе без значительных дополнительных затрат.

