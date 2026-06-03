Последний звонок прозвенел в столичных госпитальных школах проекта "УчимЗнаем"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В госпитальных школах проекта "УчимЗнаем" прозвенел последний звонок для 2 тысяч учеников, проходящих длительное лечение в стационарах, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В учреждениях прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года. Также для выпускников организовали концерты. Кроме того, 10 педагогов проекта были удостоены государственных наград правительства Москвы за высокий профессионализм и вклад в систему столичного образования.

Социально-образовательный проект "УчимЗнаем" создает полноценную образовательную среду для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах. В текущем учебном году в московских госпитальных школах прошли обучение 9 тысяч ребят, а за все время существования инициативы обучение получили уже 60 тысяч юных пациентов.

В госпитальных школах столицы трудятся 250 педагогов, психологов и дефектологов. Специалисты не только помогают детям осваивать школьную программу, но и готовят их к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, а также к государственной итоговой аттестации.

Ранее последний звонок прошел в нижегородской школе № 47, куда приехал по просьбе выпускников певец Сергей Лазарев. Ребята примерно за 10 дней до выпускного записали видеообращение к певцу в соцсетях. Ролик набрал сотни тысяч лайков, десятки тысяч комментариев и перепостов.

