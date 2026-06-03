Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 14:59

Город

Последний звонок прозвенел в столичных госпитальных школах проекта "УчимЗнаем"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В госпитальных школах проекта "УчимЗнаем" прозвенел последний звонок для 2 тысяч учеников, проходящих длительное лечение в стационарах, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В учреждениях прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года. Также для выпускников организовали концерты. Кроме того, 10 педагогов проекта были удостоены государственных наград правительства Москвы за высокий профессионализм и вклад в систему столичного образования.

Социально-образовательный проект "УчимЗнаем" создает полноценную образовательную среду для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах. В текущем учебном году в московских госпитальных школах прошли обучение 9 тысяч ребят, а за все время существования инициативы обучение получили уже 60 тысяч юных пациентов.

В госпитальных школах столицы трудятся 250 педагогов, психологов и дефектологов. Специалисты не только помогают детям осваивать школьную программу, но и готовят их к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, а также к государственной итоговой аттестации.

Ранее последний звонок прошел в нижегородской школе № 47, куда приехал по просьбе выпускников певец Сергей Лазарев. Ребята примерно за 10 дней до выпускного записали видеообращение к певцу в соцсетях. Ролик набрал сотни тысяч лайков, десятки тысяч комментариев и перепостов.

Московских выпускников со 100 баллами на ЕГЭ поощрят медалью

Читайте также


образованиемедицинагород

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика