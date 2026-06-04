Землю накроет магнитная буря, которая может войти в тройку самых сильных

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На Земле вечером в четверг, 4 июня, начнется магнитная буря уровня G3, которая может войти в тройку самых сильных с начала года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Возмущение начнется в результате серии вспышек на Солнце, произошедших ранее. Тогда сторону Земли были выброшены сразу два или три плазменных облака.

Несмотря на то что взрывы разделяли примерно 10 часов (первый произошел в 04:36, а последний – в 14:28), более поздние выбросы догонят ранние и сольются в единую структуру диаметром около 200 миллионов километров, пояснили в РАН.

"При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует – математические модели считают такую вероятность равной нулю, но на практике такие случаи бывали", – предупредили ученые.

Утром 3 июня ученые сообщили о первом за 1,5 месяца сильном взрыве класса М9.3 на Солнце. Спустя несколько часов возникла еще одна вспышка балла М7.8, которая длилась 27 минут.

Затем произошла вспышка высшего класса Х. В Институте прикладной геофизики уточнили, что событие уровня Х1.0 зафиксировали впервые с 24 апреля.