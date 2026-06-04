Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 09:35

Наука

Землю накроет магнитная буря, которая может войти в тройку самых сильных

Фото: depositphotos/KrisCole

На Земле вечером в четверг, 4 июня, начнется магнитная буря уровня G3, которая может войти в тройку самых сильных с начала года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Возмущение начнется в результате серии вспышек на Солнце, произошедших ранее. Тогда сторону Земли были выброшены сразу два или три плазменных облака.

Несмотря на то что взрывы разделяли примерно 10 часов (первый произошел в 04:36, а последний – в 14:28), более поздние выбросы догонят ранние и сольются в единую структуру диаметром около 200 миллионов километров, пояснили в РАН.

"При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует – математические модели считают такую вероятность равной нулю, но на практике такие случаи бывали", – предупредили ученые.

Утром 3 июня ученые сообщили о первом за 1,5 месяца сильном взрыве класса М9.3 на Солнце. Спустя несколько часов возникла еще одна вспышка балла М7.8, которая длилась 27 минут.

Затем произошла вспышка высшего класса Х. В Институте прикладной геофизики уточнили, что событие уровня Х1.0 зафиксировали впервые с 24 апреля.

Читайте также


наука

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика