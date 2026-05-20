Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:04

Общество
Главная / Новости /

Юрист Хмелевской: школа может не пустить на последний звонок из-за плохого поведения

Юрист раскрыл, за что школа может не пустить на последний звонок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Администрация школы может не пустить выпускников и их родителей на последний звонок за плохое поведение, сообщает телеканал "360" со ссылкой на юриста Дениса Хмелевского.

По его словам, правила поведения на последнем звонке определяются локальными актами школ и общими нормами, которые установлены на федеральном уровне. Например, в некоторых учебных заведениях запрещена мобильная съемка во время официальных речей и гимна. Также запрещено курение и распитие алкоголя.

Эксперт уточнил, что за нарушения правил школа может не только не пустить на мероприятие, но и отчитать провинившихся на сайте заведения. В редких случаях возможен штраф.

Последние звонки в школах Москвы начались 19 мая. В частности, в этот день последний звонок прозвенел для 11-классников, которые учатся в школе № 1324, а 29-го числа он пройдет для Первого Московского кадетского корпуса. Мероприятия будут проводиться до конца месяца.

Почти 70% школьников ждут в подарок 100 тысяч рублей после выпускного

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика