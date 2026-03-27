Стилист Болохнова: сборы на школьный выпускной могут превысить 120 тыс руб в 2026 году

Сборы на школьный выпускной могут превысить 120 тысяч рублей в 2026 году. Об этом Москве 24 заявила персональный стилист и фешн-эксперт Эмма Болохнова.

По ее словам, в масс-маркете хорошо сидящий костюм для юноши можно собрать за 10–15 тысяч рублей, с обувью получится уложиться в 20–30 тысяч. В мидл-сегменте костюм будет стоить минимум 50 тысяч, еще 15–20 тысяч придется отдать за обувь.

Для девушек в бюджетном сегменте масс-маркета платье (комбинация или юбки) выйдет примерно в 4,5–8 тысяч рублей, босоножки или туфли из искусственной кожи – в 3,5–5,5 тысячи, клатч или небольшая сумка – 2–3,5 тысячи, бижутерия – 1,5–3 тысячи. Итого за весь образ получится примерно 11,5–20 тысяч рублей, рассказала стилист.

"В сегменте мидл можно найти сложные лекала, корсетные формы, перья или бахрому, которая является трендом сезона. Ткани более плотные, изделия сложнее и лучше по посадке. Платье (миди, корсетное или сложного кроя) обойдется в 12–22 тысячи рублей, босоножки (кожа или качественный текстиль) – 7–14 тысяч, сумка – 4–8 тысяч, акцентные украшения – 4–7 тысяч. Итого: примерно 27–51 тысяча рублей за образ", – продолжила собеседница.

В премиальном сегменте платье или брючный костюм-тройка стоят 25–55 тысяч рублей, кожаные туфли – 15–28 тысяч, брендовая сумка-аксессуар – 10–20 тысяч, ювелирная бижутерия или серебро – 8–15 тысяч. В результате весь образ получится на сумму от 58 до 118 тысяч рублей.

"Стоит предусмотреть и "скрытые расходы". Например, корректирующее или бесшовное белье (особенно под облегающие платья) в 2–5 тысяч рублей. Ателье (подгон, фиксация деталей) – 2–4 тысячи рублей, макияж плюс укладка – в среднем 7–15 тысяч", – уточнила специалист.

Говоря об одежде, Болохнова посоветовала юношам выбирать классические костюмы, но с учетом современных изменений: брюки должны быть не узкие, а свободного кроя, желательно прямые. Выбор цвета зависит от внешности. Например, черно-белая гамма является универсальным решением, которое подходит практически всем.

"А вот обладателям светлых глаз и волос стоит присмотреться к нежным оттенкам голубого или благородному оливковому – они выгодно подчеркнут природную мягкость образа. Что касается рубашки, самый торжественный вариант – белый. Если хочется добавить акцентов, можно присмотреться к трендовым пастельным оттенкам – нежно-голубому, оливковому и нежно-розовому", – сказала фешн-эксперт.

При подборе обуви она посоветовала выбирать классические туфли: под черно-белый костюм гармоничнее будут смотреться именно черные. Если образ в голубых, коричневых или оливковых оттенках, то можно присмотреться к обуви коричневого, бежевого, лимонного или медового цветов. Для танцев она рекомендовала взять с собой сменную обувь, например кеды.

"В плане выпускниц сейчас актуальны платья в стиле рококо: объемные юбки, корсетные формы. Также можно играть с балансом форм и цвета: выбирать, например, очень обтягивающий верх, но пышную юбку. Или наоборот, объемные рукава-фонарики (тренд сезона), добавив более демократичную, сдержанную юбку", – добавила стилист.

Если хочется сделать образ более мягким, указала она, то подойдут оттенки лавандового, пудрово-розового и небесно-голубого. Если хочется яркости, то стоит рассмотреть варианты бордового, изумрудного и синего цветов.

"С длиной стоит быть осторожнее, ведь образ для выпускного не должен выглядеть вульгарно. В моде сейчас миди – до колена или чуть ниже. Макси же – вечная классика. Главный тренд в макияже и прическе – отсутствие излишней старательности", – поделилась собеседница.

С ее слов, если раньше волосы укладывались "кудряшка к кудряшке", то сейчас локоны должны быть более вытянутыми и не слишком объемными. При этом она рекомендовала сделать прическу более сдержанной, если платье нарядное.

"В моде пучки самых разных видов, и они необязательно должны выглядеть идеально собранными – присутствует легкая небрежность, натуральность. Макияж тоже попадает в эту категорию. Стрелки могут быть слегка размытыми, цвет помады не обязан совпадать с оттенком контура", – сказала она.

Болохнова напомнила, что сезон выпускных – это время активной работы стилистов по волосам и макияжу, поэтому она посоветовала бронировать их заранее. Обойтись минимальным бюджетом реально, но потребуется больше времени, указала она.

"Можно ходить по магазинам, сравнивать цены, варианты и предложения. Также сэкономить получится, например, благодаря уже имеющемуся гардеробу. Стоит посмотреть, что уже есть, а что стоит докупить", – сказала стилист.

Она обратила внимание, что молодежь в настоящее время предпочитает посещать секонд-хенды и ресейл-платформы, где можно найти уникальные вещи по более привлекательным ценам.

Последние звонки в этом году пройдут 26 мая, а выпускные – 27 июня. Минпросвещения России предложило добавить в программу указанных мероприятий церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна страны, чествование многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся.