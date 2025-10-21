Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимы для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год.

Как отметили в министерстве, количество баллов было изменено с целью повышения качества образования.

"Значения установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих", – приводит РИА Новости текст соответствующего проекта.

В частности, по русскому языку и профильной математике необходимо будет набрать минимум 40 баллов. Также в документе указаны необходимые баллы по физике (41), обществознанию (45), информатике (46), истории, иностранному языку, литературе, биологии, химии и географии (по 40 баллов).

При этом минимальные требования по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию и литературе остались такими же, как в 2025/26 учебном году.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее рассказал, что ЕГЭ по истории для поступающих на гуманитарные и социально-экономические направления в 2026 году не будет обязательным. По его словам, обязательными останутся русский язык и математика, остальные экзамены школьники будут выбирать самостоятельно.