10 декабря, 22:28

Агентство "Москва": поезд насмерть сбил мужчину на станции Фили МЦД-1

Фото: depositphotos/TakeArt

Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции "Фили" МЦД-1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, ЧП произошло на третьем пути. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Его тело извлекли спасатели.

Ранее локомотив насмерть сбил человека вблизи станции Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). По предварительной информации, гражданин нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

На время работы медиков и правоохранительных органов задерживались пригородные поезда Савеловского направления в сторону области и МЦД-1 в сторону Лобни.

происшествиятранспортгород

