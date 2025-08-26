Локомотив сбил человека у станции Дегунино Савеловского направления МЖД

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Локомотив насмерть сбил человека вблизи остановочного пункта Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

По предварительной информации, человек нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На время работы медиков и правоохранительных органов задерживаются пригородные поезда Савеловского направления в сторону области и МЦД-1 в сторону Лобни.

Также не исключены задержки составов в обратном направлении. В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркнули, что уже принимают все меры для сокращения задержек.

До этого движение было затруднено на МЦД-4 и Киевском направлении МЖД в сторону Железнодорожной. Причиной стала остановка поезда на станции Аминьевская. Для устранения неполадок прибыл вспомогательный состав, который убрал поезд с путей.

