Сбой произошел в движении на МЦД-4 и Киевском направлении

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение было затруднено на МЦД-4 и Киевском направлении в сторону Железнодорожной. Об этом предупредили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Причиной стала остановка поезда на станции Аминьевская из-за технических проблем. Для устранения неполадок прибыл вспомогательный состав, который убрал поезд с путей.

"Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", – добавили в пресс-службе ЦППК.

Ранее на станции "Медведково" Калужско-Рижской линии столичного метро производилась высадка пассажиров из поезда. Кроме того, несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

По данным СМИ, на станции произошел сбой, из-за которого поезда не ходили в течение 10 минут. Спустя время движение на оранжевой ветке возобновилось в соответствии с графиком.