График поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится в конце августа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

График движения поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится в ночь с 22 на 23 и с 23 на 24 августа, а также с 29 на 30 и с 30 на 31 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

После 23:30 до 05:30 с 22 на 23 и с 23 на 24 августа на участке от станции Савеловская до Бескудникова электрички в обе стороны будут следовать по пути "на Одинцово". В это же время с 29 на 30 и с 30 на 31 августа – по пути "на Лобню".

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения поездов увеличат до 30–40 минут, до 07:00 – до 20 минут, а на Савеловском направлении после 21:00 – до 30 минут, после 23:00 – до 1 часа, до 07:00 – до 20 минут. При этом часть составов будут ходить от и до Лобни.

Вместе с тем в эти даты сократят режим работы "Аэроэкспрессов". Для поездок в аэропорт пассажирам рекомендовано воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

Изменения связаны со строительством столичного городского вокзала Петровско-Разумовская. В часы окон специалисты выполняют работы, которые нельзя провести во время движения поездов.

Кроме того, с 23 по 25 августа изменится время отправления первых поездов на Замоскворецкой линии столичного метро. Выдача составов утром будет скорректирована из-за плановых работ на соединительной ветви в электродепо "Южное", которые направлены на повышение надежности инфраструктуры.