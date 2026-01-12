Форма поиска по сайту

12 января, 11:32

Общество

Столичные хирурги вылечили пациента, который слышал движение своих глаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Хирурги Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) имени Свержевского помогли пациенту, который слышал движение своих глаз, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стараемся создать все условия, чтобы московские врачи имели возможность разрабатывать и внедрять принципиально новые хирургические подходы, помогая даже самым сложным пациентам", – подчеркнула вице-мэр.

Она объяснила, что мужчина 10 лет страдал от синдрома Минора – редкого заболевание, обусловленного врожденными особенностями внутреннего уха. В него входят три полукружных канала, которые заполнены жидкостью и окружены плотной костной тканью, служащей защитным барьером и герметизирующей всю систему. Однако, если в костных стенках есть "отверстие", звуки и движения воспринимаются слишком остро, кроме того, становится ненадежным чувство баланса.

Пациент слышал движение глазных яблок и как бьется сердце, а также чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы. С каждым годом симптомы усиливались, поэтому он обратился в НИКИО имени Свержевского.

Раньше для решения этой проблемы было необходимо провести трепанацию черепа, однако это сопряжено с высоким риском осложнений. Теперь благодаря высокотехнологичному методу, разработанному столичными медиками, вмешательство провели в максимально безопасном и малотравматичном режиме с помощью микрохирургических инструментов.

Врачи достигли проблемной зоны через сосцевидный отросток, не задев структур головного мозга, после чего с помощью специального материала запломбировали лишнее отверстие, чтобы восстановить герметичность внутреннего уха. Благодаря этому аномальное движение жидкости прекратилось, а неприятные симптомы исчезли.

Сразу после операции мужчина рассказал, что звуки пропали, а через три дня он отметил улучшение равновесия, заключила Ракова.

Ранее московские детские хирурги удалили у ребенка из легкого две кисты, одна из которых достигала размеров апельсина. Во время операции хирурги выполнили торакоскопическое вмешательство через небольшой разрез в грудной клетке. После хирургического лечения правое легкое полностью расправилось, самочувствие девочки быстро улучшилось.

Столичные врачи разработали уникальную методику лечения синдрома сверхчувствительного уха

