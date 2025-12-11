Подмосковные врачи спасли новорожденного с редким пороком легкого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи спасли новорожденного с редким пороком легкого. Патологию обнаружили у плода на 27-й неделе беременности 29-летней женщины в Щелковском перинатальном центре, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

В рамках ультразвукового исследования специалисты выявили у эмбриона кистозно-аденоматозную мальформацию легкого – редкую патологию, при которой часть органа развивается неправильно и образуются кисты, создающие риск инфекций и дыхательной недостаточности.

Врачи провели совещание и составили план ведения беременности и родов, обследования и операции для мальчика.

Беременность удалось довести до 40-й недели, и ребенок родился весом 4 200 граммов и ростом 59 сантиметров. На 12-й день жизни ему удалили пораженную долю правого легкого. Операция длилась 1 час 20 минут и прошла успешно.

"Этот случай показывает эффективность междисциплинарного маршрута, выстроенного в Щелковском ПЦ: от перинатальной диагностики до хирургического вмешательства у новорожденного", – уточнил главный врач учреждения Андрей Пастарнак.

После операции ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где за ним круглосуточно наблюдали специалисты. Сейчас младенец выписан и чувствует себя хорошо.

Ранее врачи из Московского областного перинатального центра спасли недоношенных близнецов Артема и Матвея, родившихся на 25-й неделе с весом 700 и 720 граммов. Их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Со временем они научились самостоятельно дышать, удвоили вес и смогли впервые встретиться с мамой.