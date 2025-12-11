Форма поиска по сайту

11 декабря, 21:12

Политика

В Белом доме заявили, что США могут принять участие во встрече по Украине в Европе

Фото: 123RF.com/qingwa

Администрация США может направить представителя на встречу по урегулированию украинского конфликта в Париже, если посчитает ее полезной. Об заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она добавила, что решение по поводу участия США во встрече 13 декабря пока не принято.

"Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий", – подчеркнула Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что Трамп в курсе об ответе Киева на предложенный американской стороной мирный план по урегулированию кризиса на Украине.

Ранее украинская сторона передала администрации Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. При этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией, в публичном пространстве не раскрываются.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже Трамп поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного утверждения мирного соглашения. Встреча состоялась 2 декабря. В рамках переговоров Путин допустил принятие соглашения с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

Представитель США при НАТО заявил о возможном отказе Трампа от мирных инициатив

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

