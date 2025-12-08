Форма поиска по сайту

08 декабря, 03:46

Политика

Трамп считает, что Россия и народ Украины поддерживают мирный план США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и украинский народ поддерживают американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Единственным, кто пока не соглашается на условия мирной сделки, остается украинский президент Владимир Зеленский.

"Я не уверен, что Зеленский согласен с ним (с планом США. – Прим. ред.). Его народ это поддерживает, но он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так", – передает слова Трампа РИА Новости.

Трамп заявлял о своем разочаровании тем, кто Зеленский все еще не прочитал мирное предложение США по Украине. По словам Трампа, окружение украинского лидера было крайне довольно предложением Вашингтона.

Владимир Путин призывал правительство Украины осознать, что наилучший способ решить проблемы – это переговоры. При этом Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, так как каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность, подчеркивал Путин.

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

