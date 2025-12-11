Эксперт Гродзинская: танго развивает баланс и помогает снизить чувство тревоги

11 декабря отмечается Международный день танго. Этот парный танец способен снизить уровень стресса, тревоги и поднять настроение, рассказали специалисты. Почему еще полезно посвятить несколько часов в неделю именно танго, читайте в материале Москвы 24.

Снимает внутреннее напряжение

Танго танцуют на всех континентах уже более 100 лет, а с 1977 года ему посвятили отдельный праздник – Международный день танго, который отмечается 11 декабря. С 2009 года по решению Всемирной организации ЮНЕСКО этот танец стал частью нематериального культурного наследия человечества.

Согласно одной из версий, танго зародилось на стыке XIX и XX веков в Аргентине, в портовых пригородах Буэнос-Айреса. Оно включает в себя элементы африканских, кубинских, испанских, аргентинских и европейских танцев. Изначально его исполняли исключительно мужчины, а позже оно стало парным, но в нем остался выраженный мужской стиль ведения партнерши.

Этот танец получил широкое распространение благодаря аргентинскому певцу и киноактеру Карлосу Гарделю, в день рождения которого и отмечается Международный день танго.

Психолог Наталья Федына в беседе с Москвой 24 рассказала, что танец в целом является способом снятия внутреннего напряжения. Движение под музыку помогает быстрее прийти в состояние эмоционального покоя.





Наталья Федына психолог Если вы занимаетесь танцами, которые вам нравятся, и слушаете музыку, которая вам нравится, это повышает настроение. В момент танца вырабатываются определенные гормоны, отвечающие за наше психическое состояние. Например, можно получить дофамин, которого хватит надолго.

Кроме того, танец поможет снизить гормон стресса – кортизол, а также легко сбросит накопленный адреналин, добавила психолог.

"Танец – это особенный разговор со своим разумом и телом. В такие моменты человек начинает понимать, что у него происходит внутри. То есть становится проще прислушаться к себе", – отметила эксперт.

Например, даже в период апатии несколько активных движений под любимую музыку на протяжении хотя бы 30 минут поднимут настроение и улучшат самочувствие, подчеркнула Федына.

Интимный танец

Танго – это отличный способ самовыражения, рассказала Москве 24 организатор крупных танцевальных турниров по аргентинскому танго и бальным танцам Анна Гродзинская. Эксперт отметила, что миру известны два вида танго: бальное и аргентинское. В первом случае танец строится на строго заученных фигурах и элементах, которые пара демонстрирует на паркете. В бальном все напоказ: открытые объятия, работа с аудиторией, взгляды, позиции, улыбки.

Аргентинское танго строится на импровизации, тоже включает танцевальные элементы, но сам процесс становится более интимным, отметила эксперт.

"Здесь все зависит от партнера, его ведения, музыки, от того, как он ее интерпретирует. Партнерша следует за ним и исполняет ряд фигур, которые ей хорошо известны, а бывает, и не очень. Также в аргентинском танго принято обниматься", – рассказала Гродзинская.

Во время исполнения танго задействованы почти все группы мышц, отметила эксперт. Кроме того, танцору необходимо уметь распределить вес по стопе, чтобы танец выглядел эстетично.

"Танго отлично развивает баланс, особенно это касается женщин, так как им необходимо танцевать и выполнять элементы на каблуке. Кроме того, танго приводит в тонус мышцы ног, спины и живота, человек начинает чувствовать и правильно понимать свое тело", – указала Гродзинская.

Танго положительно сказывается не только на физической форме, но и приносит ощутимый психологический эффект. Эксперт отметила, что танец помогает снизить чувство стресса и тревоги за счет постоянного близкого контакта с партнером и объятий.





Анна Гродзинская организатор крупных танцевальных турниров по аргентинскому танго и бальным танцам Даже просто пообниматься с человеком полезно для ментального и психологического состояния. И, безусловно, такой физический контакт в танго создает эмоциональную связь между партнерами. Повышается уровень доверия. Постепенно мозг воспринимает танец как расслабление и стимул к тому, чтобы избавиться от стресса.

Помимо этого, танец помогает развить уверенность в себе, побороть стеснение, так как исполняется в паре, добавила специалист.

Если хочется научиться хорошо танцевать и добиться заметного прогресса, занятия должны быть регулярными – два-три раза в неделю, подчеркнула Гродзинская.