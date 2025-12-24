Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 12:09

Происшествия

В Мордовии задержали четверых человек, незаконно обналичивших 5 млрд руб

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали в Мордовии четверых человек, которые незаконно обналичили 5 миллиардов рублей. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Было установлено, что группа молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет образовала сообщество для незаконного оборота средств платежей. Они приобрели у жителей региона более 100 банковских карт и данных для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания "Клиент-Банк" в период с 2023 по 2025 год.

После этого приобретенные платежные реквизиты передавались в Москву для последующего использования в преступных целях.

Отмечается, что в ходе следственных действий и обысков были изъяты 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписки о невыезде.

Ранее гендиректору госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Суд заключил его под стражу. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика