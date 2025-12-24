В Мордовии задержали четверых человек, незаконно обналичивших 5 млрд руб

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали в Мордовии четверых человек, которые незаконно обналичили 5 миллиардов рублей. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Было установлено, что группа молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет образовала сообщество для незаконного оборота средств платежей. Они приобрели у жителей региона более 100 банковских карт и данных для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания "Клиент-Банк" в период с 2023 по 2025 год.

После этого приобретенные платежные реквизиты передавались в Москву для последующего использования в преступных целях.

Отмечается, что в ходе следственных действий и обысков были изъяты 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписки о невыезде.

Ранее гендиректору госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Суд заключил его под стражу. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

