23 октября, 22:49

Происшествия

Главе АСВ Мельникову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Гендиректору госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрею Мельникову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей, заявил ТАСС его адвокат Никита Филиппов.

Собеседник агентства отметил, что 21 октября суд заключил Мельникова под стражу на 2 месяца. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В настоящее время глава АСВ содержится в СИЗО "Лефортово".

Филиппов добавил, что пока никаких доказательств вины его подзащитного не предъявлено, и заверил, что сторона защиты будет доказывать невиновность.

Ранее СМИ писали, что показания на Мельникова мог дать бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, арестованный в прошлом году по обвинению в хищении 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир".

происшествия

