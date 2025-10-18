Зампредседателя комитета городского хозяйства Калининграда арестован за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Калининградский областной суд"

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда арестован до 10 декабря, сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили коммерческие предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка для Сквера 70-летия Калининградской области.

В суде отметили, что закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений цена была завышена, а единственным участником закупки оказался индивидуальный предприниматель, с которым и заключили контракт.

После поставки скамеек заказчику предоставили соответствующие документы с ложными сведениями о стоимости и качестве товара, а на счет предпринимателя перевели почти 8,3 миллиона рублей. Разница между реальной и завышенной ценой составила свыше 1 миллиона рублей, подчеркнули в суде.

Заместитель председателя комитета подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее в администрации Калининграда проводили обыски. На месте работали сотрудники МВД и ФСБ. Подробности были неизвестны.