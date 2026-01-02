02:28Политика
Президент Финляндии Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда
Фото: AP Photo/Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении, которое приводит издание Yle.
Стубб также призвал активизировать европейское сотрудничество, поскольку это касается ценностей и интересов Финляндии.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границе с Россией в целях обороны. Идея отчасти была вызвана давлением со стороны Евросоюза, который требует, чтобы Финляндия в этом десятилетии восстановила несколько миллионов гектаров болот.
По данным СМИ, армия Финляндии также наращивает вооружение в ожидании возможного военного конфликта с Россией. В частности, финские военно-воздушные силы (ВВС) решили оснастить свои новые истребители-невидимки F-35A Lightning II ракетами класса "воздух – воздух" AIM-120D3.
