Президент Финляндии Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении, которое приводит издание Yle.

Стубб также призвал активизировать европейское сотрудничество, поскольку это касается ценностей и интересов Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границе с Россией в целях обороны. Идея отчасти была вызвана давлением со стороны Евросоюза, который требует, чтобы Финляндия в этом десятилетии восстановила несколько миллионов гектаров болот.

По данным СМИ, армия Финляндии также наращивает вооружение в ожидании возможного военного конфликта с Россией. В частности, финские военно-воздушные силы (ВВС) решили оснастить свои новые истребители-невидимки F-35A Lightning II ракетами класса "воздух – воздух" AIM-120D3.