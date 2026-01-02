ПВО сбила ночью 64 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника самолетного типа над 12 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, 20 дронов сбили в Самарской области, по 8 – в Воронежской и Саратовской областях, 7 – в Московском регионе, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, по 6 – в Рязанской и Ростовской областях.

Помимо этого, три беспилотника ликвидировали в Тульской области, два – в Белгородской, а также еще по одному – в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях.

В период с 16:00 до 23:00 в четверг, 1 января силы ПВО перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник над территорией России. При этом больше всего дронов уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

Ранее два частных дома получили повреждения в станице Северской Краснодарского края в результате атаки беспилотников. Обломками БПЛА посекло крыши, а также выбило окна домов.