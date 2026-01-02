Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:21

Происшествия

Силы ПВО сбили 201 беспилотник над регионами РФ за семь часов

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа в период с 16:00 до 23:00 в четверг, 1 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов уничтожили в Белгородской и Брянской областях – 51 и 36 БПЛА соответственно. Еще 24 беспилотника сбили в Московском регионе, в том числе 21 дрон, летевший на Москву, 16 БПЛА – в Ростовской области, 15 – в Калужской, 14 – в Тульской, 12 – в Курской, 10 – в Рязанской области.

Помимо этого, по 6 беспилотников перехватили над Воронежской областью и Крымом, а также еще 5 – над Орловской областью, 4 – над Липецкой, 2 – над акваторией Азовского моря.

В ночь на 1 января ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Херсонской области. В результате погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что беспилотники, задействованные в нападении, находились над морем, ожидая момента для атаки. Первый разведывательный дрон направил их к цели за несколько минут до боя курантов.

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области. Мэр пожелал сил пережить эту трагедию, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва готова оказать всю необходимую помощь.

Дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика