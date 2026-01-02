Силы ПВО сбили 201 беспилотник над регионами РФ за семь часов

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа в период с 16:00 до 23:00 в четверг, 1 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов уничтожили в Белгородской и Брянской областях – 51 и 36 БПЛА соответственно. Еще 24 беспилотника сбили в Московском регионе, в том числе 21 дрон, летевший на Москву, 16 БПЛА – в Ростовской области, 15 – в Калужской, 14 – в Тульской, 12 – в Курской, 10 – в Рязанской области.

Помимо этого, по 6 беспилотников перехватили над Воронежской областью и Крымом, а также еще 5 – над Орловской областью, 4 – над Липецкой, 2 – над акваторией Азовского моря.

В ночь на 1 января ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Херсонской области. В результате погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что беспилотники, задействованные в нападении, находились над морем, ожидая момента для атаки. Первый разведывательный дрон направил их к цели за несколько минут до боя курантов.

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области. Мэр пожелал сил пережить эту трагедию, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва готова оказать всю необходимую помощь.