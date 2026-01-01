Опубликован первый список погибших после атаки ВСУ в Хорлах

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Администрация Херсонской области опубликовала первый список погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы. Перечень размещен на сайте губернатора.

В документе значатся 7 человек, которых опознало региональное бюро судебно-медицинской экспертизы. Среди них оказалась одна несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.

Также там указаны трое мужчин 1970, 1977 и 1983 годов рождения и три женщины 1959, 1995 и 1999 годов рождения.

На сайте губернатора отмечается, что для идентификации остальных погибших потребуется специальная генетическая экспертиза.

Киевский режим направил дроны для удара по кафе и гостинице, расположенной на побережье Черного моря в Хорлах, в ночь на 1 января.

По уточнению губернатора региона Владимира Сальдо, БПЛА, задействованные в нападении, находились в воздухе над морем, ожидая момента для атаки. По его словам, первый разведывательный дрон направил их к цели за несколько минут до боя курантов. Затем прибыли еще два, последний из которых был оснащен зажигательным снарядом.

В результате инцидента погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения. Из них 10 эвакуировали в Крым. Состояние 3 человек, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое, а остальных – как средней степени тяжести.

Сергей Собянин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразили соболезнования по поводу трагедии. Омбудсмен также призвала международное сообщество оперативно осудить атаку на мирных жителей Херсонской области.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о "беспощадном возмездии", которое коснется как непосредственных исполнителей, так и их руководителей.