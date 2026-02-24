В "Мосфото" появился репортаж с героями "Зимы в Москве" в библиотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городском медиабанке "Мосфото" стал доступен новый фоторепортаж с героями проекта "Зима в Москве". На этот раз они "посетили" библиотеку-читальню имени И. С. Тургенева, передает портал мэра и правительства столицы.

На всех кадрах совмещены настоящие снимки и сгенерированные искусственным интеллектом изображения. На них можно увидеть лису, кота и собаку, которые выбирают книги об истории города в залах библиотеки, а также показывают единый читательский билет и делают записи в блокноте.

Все файлы можно скачать бесплатно и разместить на своей странице в соцсетях, мессенджерах или СМИ, а также добавить в презентации. Они проверены и легальны. Главное условие при использовании фотографий – указать источник foto.mos.ru.

Ранее в "Мосфото" появился фоторепортаж с теми же персонажами, посещающими основные площадки фестиваля "Масленица" – на Тверском бульваре и Тверской площади. На снимках они поучаствовали в массовых мероприятиях, перекусили блинами и сфотографировались на наряженных площадках.

