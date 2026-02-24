Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 12:12

Город

В "Мосфото" появился репортаж с героями "Зимы в Москве" в библиотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городском медиабанке "Мосфото" стал доступен новый фоторепортаж с героями проекта "Зима в Москве". На этот раз они "посетили" библиотеку-читальню имени И. С. Тургенева, передает портал мэра и правительства столицы.

На всех кадрах совмещены настоящие снимки и сгенерированные искусственным интеллектом изображения. На них можно увидеть лису, кота и собаку, которые выбирают книги об истории города в залах библиотеки, а также показывают единый читательский билет и делают записи в блокноте.

Все файлы можно скачать бесплатно и разместить на своей странице в соцсетях, мессенджерах или СМИ, а также добавить в презентации. Они проверены и легальны. Главное условие при использовании фотографий – указать источник foto.mos.ru.

Ранее в "Мосфото" появился фоторепортаж с теми же персонажами, посещающими основные площадки фестиваля "Масленица" – на Тверском бульваре и Тверской площади. На снимках они поучаствовали в массовых мероприятиях, перекусили блинами и сфотографировались на наряженных площадках.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика