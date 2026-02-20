Фоторепортаж с фестиваля "Московская Масленица в Пекине" размещен в "Мосфото"

Фото: foto.mos.ru

В городском медиабанке "Мосфото" вышел новый фоторепортаж с фестиваля "Московская Масленица в Пекине", который проходит в китайской столице с 19 по 22 февраля. Об этом сообщил портал мэра и правительства города.

Центральным местом проведения мероприятий стал один из крупнейших парков Пекина – "Чаоян". Там гостей ждет насыщенная программа, посвященная прощанию с зимой.

В частности, посетители могут принять участие в мастер-классах по изготовлению кукол, росписи ложек, декорированию и макияжу. Также их угостят русскими блинами с различными начинками.

Все фотографии в медиабанке проверены и безопасны для использования. Их можно бесплатно скачать для публикации в соцсетях, мессенджерах, СМИ и в презентациях. Необходимым условием является указание источника – foto.mos.ru.

"Московская Масленица в Пекине" способствует культурному обмену между столицами. Например, в Москве с 16 февраля по 1 марта проходит фестиваль "Китайский Новый год".

Мероприятие объединило более 60 площадок, включая Манежную и Болотную площади, кинопарк "Москино", Московский зоопарк и парк искусств "Музеон". Представители разных городов Китая подготовили там музыкальные и хореографические номера, мастер-классы и выставки.