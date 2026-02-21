Установлены личности всех восьми утонувших в машине на Байкале

Фото: телеграм-канал "Люди Байкала"

Следователи установили личности всех восьми человек, погибших при провале автомобиля УАЗ под лед возле острова Ольхон на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники СК допросили единственного выжившего пассажира утонувшей машины.

Отмечается, что мужчина не пострадал и чувствует себя удовлетворительно.

УАЗ с китайскими туристами провалился под лед Байкала вблизи мыса Саган-Хушун в пятницу, 20 февраля. По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.