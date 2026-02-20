Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке с местным жителем. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами", – говорится в сообщении.

В АТОР подчеркнули, что, в отличие от официально открытых ледовых трасс, на данном участке лед еще не набрал достаточной прочности.

Автомобиль УАЗ с туристами провалился под лед вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области 20 февраля. В этот момент в салоне находились путешественники, прибывшие из Китая, а за рулем – житель Ольхонского района.

По словам очевидцев, авто двигалось по льду, когда водитель заметил трещину. Однако вместо остановки и высадки пассажиров он попытался перепрыгнуть разлом.

Одного из туристов удалось спасти. Позже тела еще семи человек были обнаружены на месте затонувшей машины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. ЧП относится к статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и о халатности.