Daily Express: студент поджег интимную зону своей девушки в Индии

Фото: 123RF.com/grigory_bruev

В Индии 19-летний студент по имени Шивам облил антисептиком интимную зону своей партнерши и поджег ее. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Daily Express.

Молодые люди начали общение в сентябре прошлого года в приложении для знакомств. Вскоре они стали вместе жить в городе Гургаон, штат Харьяна. По данным полиции, студент обещал девушке скорую свадьбу, но при этом регулярно применял к ней насилие и принуждал к интиму.

16 февраля Шивам избил партнершу глиняным горшком и металлической бутылкой, после чего облил ее антисептиком и поджег. Пострадавшая смогла потушить огонь, а через два дня ей удалось скрыться.

Девушку госпитализировали в больницу в Дели. Врачи в больнице оценили ее состояние как стабильное. Полиция возбудила уголовное дело против студента по нескольким статьям, включая нападение и сексуальные преступления.

Ранее в Приморье пьяный мужчина из ревности облил свою знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. В результате инцидента женщина скончалась от полученных термических ожогов. Злоумышленника обвинили по статье об убийстве с особой жестокостью.