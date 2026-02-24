Житель Приморья из ревности заживо сжег свою знакомую

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

В Приморье пьяный мужчина из ревности облил свою знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Уголовное дело об убийстве передано на рассмотрение в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в июле 2025 года в одном из домов на Заречной улице в поселке Партизан Уссурийского городского округа. Обвиняемый состоял с 50-летней женщиной в близких отношениях, уточнили в ведомстве.

В результате инцидента женщина скончалась от полученных термических ожогов. Злоумышленник обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью").

Ранее житель Амурской области получил 17 лет колонии за то, что сжег знакомого в августе 2025 года. Инциденту предшествовала ссора, возникшая во время распития спиртных напитков во дворе села Актай Шимановского района. Обвиняемый облил соперника жидкостью для розжига и толкнул его в горящий костер. Фигурант заявил, что хотел только напугать знакомого, но не рассчитал свои силы. Приговор он будет отбывать в колонии строгого режима.