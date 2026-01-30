Мужчина в Бурятии поссорился с экс-супругой, ранил ножом пасынка с другом и сбежал в лес

Фото: 03.rosguard.gov.ru

В Бурятии задержали мужчину, который в морозы спрятался в лесу после того, как ранил ножом пасынка и его друга, сообщила пресс-служба республиканского управления Росгвардии.

Инцидент произошел в поселке Каменск Кабанского района. 55-летний ранее судимый мужчина пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей супругой. За мать заступился 22-летний сын и его 23-летний друг. В этот момент злоумышленник ударил их ножом в спину и шею.

Когда мужчину выгнали из квартиры, он убежал и попытался скрыться в лесу, где выбросил нож. В результате его задержали росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции во время оперативно-разыскных мероприятий. Он доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

