Жительница Амурской области задушила маленького сына

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении женщины, убившей собственного сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

СК установил, что 40-летняя подозреваемая 29 января 2026 года, проживая в городе Шимановске, задушила маленького ребенка. В отношении нее возбуждено дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Мотивы гражданки уточняются, на данный момент она заключена под стражу.

Следователем назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы.

