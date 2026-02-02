Форма поиска по сайту

Офтальмолог Шилова: некачественные цветные линзы могут вызвать язву роговицы

Офтальмолог рассказала, чем грозит бесконтрольное ношение цветных линз

Фото: depositphotos/belchonock

Неправильное использование цветных линз может привести к язве роговицы и стойкому снижению зрения. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, сам по себе цвет не делает линзы вредными. Опасность возникает, когда их покупают без консультации со специалистом и не в магазине оптики, а на маркетплейсе.

Декоративные линзы должны быть правильно подобраны: в противном случае резко возрастает риск получения механических травм глаза и повреждения эпителия роговицы, предупредила врач.

При использовании неподходящих линз человек может сначала чувствовать дискомфорт, сухость, покраснение и снижение качества зрения к вечеру. Но дальше сценарий становится клинически серьезным: начинается эрозия, затем – инфекционный кератит, язва роговицы, рубцевание ткани и стойкое снижение зрения. Иногда это требует длительного лечения и хирургии.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

Кроме того, некачественный товар может содержать опасные компоненты, которые способны спровоцировать аллергические реакции. К тому же мелкие частицы, например пыль и ворс, иногда находятся в растворе или на самой линзе и способны вызвать механическое повреждение при попадании в глаз, добавила Шилова.

"Также надо учитывать, что есть те, кому не рекомендуется носить цветные линзы. Это, например, те, у кого имеется выраженная зрительная нагрузка, сопровождающаяся симптомами сухости и жжения. А еще таких линз стоит избегать при хроническом конъюнктивите, частых ячменях и аллергических заболеваниях глаз", – пояснила офтальмолог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что богатые магнием продукты помогут поддержать зрение пожилых. Поэтому при составлении рациона стоит обратить внимание на гречку, морковь и шпинат, малину, ежевику, клубнику, абрикосы и бананы.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

