Офтальмолог объяснила, чем грозит сон с полуоткрытыми глазами

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Сон с приоткрытыми глазами может указывать на проблемы с щитовидной железой и нервной системой, поэтому в таких случаях нужна консультация сразу нескольких специалистов. Об этом Москве 24 рассказала офтальмолог Анна Никитина.

По словам эксперта, при подобных нарушениях сна необходимо пройти осмотр роговицы. Она может пересыхать, так как в таком состоянии не питается слезной жидкостью. "Слеза обволакивает глаз, когда его закрывает веко. В легких случаях проблему можно будет решить с помощью специальных мазей и гелей, которые защитят роговицу", – объяснила врач.

Также пациентам с подобными проблемами необходимо обязательно провериться у эндокринолога. Сон с полуоткрытыми глазами может оказаться следствием эндокринной офтальмопатии – прогрессирующего аутоиммунного заболевания глаз. Чаще всего оно развивается из-за нарушения в работе щитовидной железы, предупредила Никитина.





Анна Никитина офтальмолог Эндокринная офтальмопатия вызывает состояние, которое называется экзофтальм. При нем глазные яблоки выпячиваются из орбит из-за отека жировой клетчатки, находящейся за глазом. По этой причине может быть сложно сомкнуть веки полностью во время сна.

Также сон с полуоткрытыми глазами наблюдается при нарушении иннервации глазных мышц (снабжения их нервами для связи с центральной нервной системой. – Прим. ред.) и слабости круговых мышц, которые отвечают за нормальное смыкание век. Кроме этого, причиной может быть лунатизм либо развитие серьезных неврологических состояний, перечислила офтальмолог. Поэтому пациентам с подобной проблемой стоит обратиться и к неврологу, посоветовала Никитина.

У маленьких детей такое состояние чаще всего является нормой – это характерно для фазы быстрого сна. У малышей оно преобладает в особенности тогда, когда они эмоционально перевозбудятся в течение дня. Поэтому родителям в таких ситуациях не стоит волноваться, успокоила врач. Главное – следить, чтобы ребенок соблюдал режим сна и отдыха, добавила она.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, что пожилые люди могут сохранить хорошее зрение, если будут ежегодно проходить обследование глаз. Многие офтальмологические заболевания начинаются бессимптомно, специалист способен выявить их на ранней стадии и остановить, отметил он.



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