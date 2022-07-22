Эксперт рассказал, чем опасна прокрастинация перед сном

Международная группа психологов описала феномен, который они назвали "прокрастинацией перед сном". Когда человек сознательно откладывает ночной отдых, отвлекаясь на незначительные дела. О том, когда ученые впервые обратили внимание на это явление и какие у него могут быть последствия, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Все, день подошел к концу, пора спать. Нужно только написать пару сообщений. Ну, и раз смартфон все равно у вас в руке, быстро проверить ленты новостей, посмотреть, нет ли важных писем. Потом ненадолго заглянуть в соцсети и поставить пару лайков и так далее. Прошел час? Два? Надо срочно идти в постель, только напоследок еще одна соцсеть... Вам это тоже знакомо, правда?

Пожалуй, большинство из нас именно так проводит вечера. Оказывается, это явление было описано еще в 2014 году – тогда голландский психолог и социолог Флор Крозе дала ему название "прокрастинация перед сном" и описала основные симптомы. Человек сознательно откладывает сон, при этом он понимает, что уважительной причины для такого поведения нет, а также осознает, что это может иметь негативные последствия.

Конечно, смартфон вовсе не обязательно должен присутствовать в этом сценарии. Планшет, ноутбук, телевизор, игровая приставка – все это тоже подойдет. Если вы не хотите засыпать, пока не досмотрите еще один-два эпизода сериала (а возможно, и весь сезон) или пока не пройдете сложный уровень в компьютерной игре (за которым наверняка последует еще несколько) – у вас прокрастинация перед сном.



Теоретически в этот список можно было бы включить чтение книг и какие-нибудь другие занятия, но массовым явление стало только с появлением электронных гаджетов.



Мало того, многие люди используют литературу в качестве своеобразного снотворного, прочитывая в постели буквально пару-тройку страниц. Со смартфонами так не получается: они сильнее воздействуют на разные центры внимания, не позволяя мозгу погрузиться в сон.

"Родиной" прокрастинации перед сном можно считать Японию и Китай, и этому есть сразу две причины. Во-первых, поголовная "гаджетизация" населения началась там намного раньше других стран. Во-вторых, в Азии традиционно много работают и 72-часовой рабочей неделей там никого не удивишь (в России у большинства 40-часовая рабочая неделя). Поэтому свободное время перед сном для японца – это единственная возможность иметь хоть какую-то личную жизнь.



Сегодня откладывание сна распространено повсеместно и исследователи бьют тревогу: сновидения очень важны для человеческого организма, и прокрастинация может иметь самые серьезные последствия. Да, у каждого из нас потребность в ночном отдыхе разная: для кого-то достаточно шести часов в сутки, а кому-то мало и десяти. Но все же физиологи настоятельно рекомендуют спать по 7–9 часов, причем ежедневно, а не только по выходным.

Сегодня же большинство работающих людей на планете недосыпают. Кто-то готов сокращать сон по 2–3 часа в будни, надеясь отлежаться потом в субботу и воскресенье. К сожалению, этот метод не работает: мозг, который систематически не отдыхает положенное время, накапливает сбои и изменения, которые не удается восстановить. Эти "корректировки" могут быть очень серьезными: существует теория, что неправильный сон может быть одной из причин развития деменции.

Поэтому если вы постоянно откладываете время отбоя, тратите эти часы на несущественные занятия и при этом осознаете, что это может быть вредно – у вас точно прокрастинация перед сном. Настоятельно рекомендуем вам хотя бы попытаться взять себя в руки. Если вы читаете эту статью вечером – прямо сейчас закрывайте страницу и ложитесь в постель. Надеемся, что этот совет поможет вам хорошо отдохнуть сегодняшней ночью. Хотя...