Можно ли будет определять диагноз пациента по запаху

Группа китайских ученых из Сидянского университета разработала теоретическое обоснование новой области медицины, позволяющей определять заболевания по летучим соединениям – проще говоря, ставить диагнозы по запаху. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Влекущий аромат духов, отталкивающая вонь испорченных продуктов, бодрящий запах кофе – все это становится доступно нашему обонянию благодаря летучим органическим соединениям (ЛОС). Так называют вещества, молекулы которых легко смешиваются с воздухом и могут какое-то время циркулировать в окружающей среде. Именно благодаря им мы можем с закрытыми глазами отличить арбуз от персика, почувствовать дым костра или распознать булочную за углом. Но человеческое обоняние различает очень немного запахов, и то лишь тогда, когда они достаточно сильны. Подавляющее большинство летучих веществ остается за пределами нашего восприятия.

Раздел химии, изучающий ЛОС, называется волатоломикой (от латинского слова volatus – "способность летать" или "летучесть"). Группа китайских исследователей предложила вывести эту науку из теоретической плоскости в практическую. Они считают, что болезни можно диагностировать по запаху.

Все земные организмы выделяют летучие соединения для самых разных целей: ради защиты, маскировки, привлечения партнера и так далее. Но есть и такие вещества, которые появляются как часть биологических процессов, например болезней. Причем в большинстве случаев эти компоненты уникальны: почти у каждого недуга есть собственная химическая "подпись".

Конечно, врачам будущего не придется обнюхивать пациентов, чтобы поставить точный диагноз – с этой задачей не всегда могут справиться даже специально обученные собаки. Биохимики предлагают использовать последние разработки в области распознавания ЛОС – так называемые "электронные носы". Эти приборы хоть и не обладают сверхшироким спектром, но их можно настроить на поиск определенных веществ.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такой способ может показаться не слишком действенным, но у него есть неоспоримые преимущества. Во-первых, это – неинвазивный метод, исключающий вмешательство в организм пациента. Выдыхаемый воздух, пот, слезы – все это может нести в себе биомаркеры внутренних процессов. Во-вторых, с помощью волатоломики можно диагностировать болезни на ранних стадиях, что очень важно для успешного лечения.

Исследователи приводят выдержки из трактатов Гиппократа и китайского врачевателя Цинь Юэ-жэня, которые определяли некоторые болезни по запаху. Мало того, они считают, что волатоломика способна объяснить некоторые случаи "сверхъестественной диагностики" и в наши дни.



Не исключено, что некоторые целители, ведуны и прочие служители мистических культов, наделенные "даром" угадывать болезни, на самом деле обладают повышенной чувствительностью обонятельных рецепторов.



Причем сами колдуны могут этого даже не осознавать, искренне считая, что верный диагноз снисходит к ним откуда-то из высших сфер.

Сегодня человечество может создать новый метод диагностики с помощью технологий big data, машинного обучения и новых наноматериалов. Необходимо лишь собрать базу данных на основе уже подтвержденных диагнозов и показаний "электронных носов". После этого следует обучить на этом массиве нейросеть. Тогда первичный визит к врачу будет чем-то напоминать колдовской ритуал. Некий таинственный прибор сможет проводить точную диагностику, просто находясь в одной комнате с пациентом. Надеемся, что ученые очень скоро покажут нам первый действующий прототип. Хотя…