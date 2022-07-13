Насколько опасна гигантская озоновая дыра над тропиками

Профессор Цин Бинь Лу из Университета Ватерлоо в Канаде обнаружил гигантскую озоновую дыру над тропическими регионами Земли – она в семь раз больше антарктической. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Leo Correa

У каждого поколения всегда есть собственная "страшилка", связанная с могучими и неконтролируемыми силами природы. В первой половине XX века, если верить Булгакову, население боялось, что "Земля налетит на небесную ось", что бы это ни означало.

Сегодня нас пугает грядущее глобальное потепление (а также возможное падение большого метеорита). В 80-х годах прошлого века глобальной угрозой считалась озоновая дыра. О ней рассказывали по всем телеканалам, писали во всех газетах и судачили на каждой кухне.

В 1985 году группа британских исследователей опубликовала в научном журнале статью о том, что в атмосфере над Антарктидой пропал озон. Диаметр пятна (поначалу его не называли дырой) был больше 1 000 километров, и ученые начали бить тревогу.

Атмосферный озон активно поглощает солнечное излучение в наиболее опасной части ультрафиолетового спектра, и отсутствие такого "фильтра" может крайне негативно сказаться на биосфере планеты.



Достаточно сказать, что жизнь на Земле смогла выбраться из океанов только после того, как возник озоновый слой. Без него высокоразвитые формы жизни не смогли бы существовать на суше.



Проведенные исследования показали, что причина негативного явления – деятельность человека: загрязнение атмосферы фреонами, содержащими фтор и хлор, разрушает озон. В январе 1989 года вступил в силу Монреальский протокол об охране этого слоя. Началась борьба за сокращение производства фреонов, которые использовались буквально в каждом холодильнике и аэрозольном баллончике.

Возникло множество слухов и заблуждений, а крупнейший их производитель потратил миллионы долларов на публикации в прессе, доказывая, что "теория разрушения озона – это вздор, не имеющий смысла". Все же меры были приняты, промышленность перешла на менее вредные виды фреонов, правда, мгновенного результата это не принесло.

Антарктическая озоновая дыра все еще существует, хотя теперь она стала сезонной – существует с августа по декабрь. До последнего момента ученые полагали, что полного ее исчезновения не стоит ждать раньше 2048 года – слишком много фреонов накоплено в нашей атмосфере.



Фото: AP Photo/Andre Penner

Недавно канадский профессор китайского происхождения Цин Бинь Лу заявил, что обнаружил новую озоновую дыру, намного более опасную. Во-первых, она располагается над тропическими регионами Земли, где обитает в миллионы раз больше живых организмов (в том числе людей), на которые может воздействовать ультрафиолетовое излучение. Во-вторых, она примерно в семь раз больше антарктической. В-третьих, тропическая озоновая дыра всесезонна, то есть существует постоянно, не затягиваясь и не исчезая.

По предварительным оценкам, степень разрушения слоя в экваториальных районах уже ставит под угрозу большую часть живущего там населения. Опасный ультрафиолет ослабляет иммунную систему людей, увеличивает риск развития рака кожи и катаракты. Мало того, он губителен и для растений, что существенно снижает продуктивность сельского хозяйства.

Профессор считает, что озоновые дыры играют важную роль в регулировании температур стратосферы, а это дает возможность по-новому взглянуть на причины и последствия глобальных климатических изменений, происходящих на планете.

Открытие Цин Бинь Лу стало неожиданностью для его коллег в научном сообществе, поскольку оно не было предсказано традиционными фотохимическими моделями. Однако выводы его исследования согласуются с прогнозами, сделанными еще два десятилетия назад. Поэтому сейчас планируется провести более тщательное изучение стратосферы над тропическими регионами Земли, чтобы уточнить полученные Лу данные.

Возможно, это прозвучит немного странно, но мы очень надеемся, что канадский ученый ошибся. Хотя…