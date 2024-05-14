Суд приговорил к 18,5 года 3 сторонников боевиков, готовивших теракт в Черкесске

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Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации, готовивших теракт в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ, пишет РИА Новости.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигуранты установили контакты с сирийскими боевиками, затем по их указанию они прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали для атаки одно из административных зданий города.

Позже они купили нужные компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ), однако в процессе сборки СВУ они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, уточнили в пресс-службе.

Теперь трое осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима. По данным ФСБ, приговор суда вступил в законную силу.

В апреле 2022 года в ФСБ уже рассказывали о задержании сторонников "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Тогда у них нашли не только компоненты для изготовления взрывчатки, но и схему объекта, где планировался акт терроризма, а также переписку с боевиками ИГ.