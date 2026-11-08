Двухэтажный жилой дом загорелся в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Коммунарка"

Двухэтажный жилой дом загорелся в коттеджном поселке "Радужный" в ТиНАО. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, дом горит открытым пламенем. Также существует угроза того, что огонь перекинется на стоящий рядом дом и хозяйственные постройки.

Ранее на севере Москвы загорелся утеплитель в строящемся 25-этажном жилом доме на улице Веткина, дом 2, строение 1. Очаг находился в пристройке на уровне второго этажа. Пожар удалось ликвидировать на площади 5 квадратных метров.

До этого крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга. Огонь охватил 300 "квадратов". Предварительные размеры очага возгорания – 15х20 метров. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.